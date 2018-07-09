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Бывший замглавы Минэнерго Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ
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Бывший замглавы Минэнерго Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Кирилл Молодцов назначен помощником главы администрации президента РФ, ранее он занимал пост заместителя министра энергетики РФ. Об этом ТАСС сообщил сам экс-замглавы Минэнерго.
"Да, с пятницы приступил к работе в администрации президента", — сказал он.
Молодцов отметил, что в администрации президента РФ он будет курировать аппарат президентской комиссии по ТЭК, в ведении которой находятся вопросы нефтегазовой, электроэнергетической, угольной отраслей, возобновляемых источников энергии. Ранее он курировал в Минэнерго вопросы нефтегазовой отрасли.
Пресс-служба главы государства не сообщала о назначении Молодцова. Традиционно, в Кремле сообщают о назначении уровня помощников, советников и полпредов президента, а также руководителей управлений.
ТАСС: последние новости
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