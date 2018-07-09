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Японский премьер намерен участвовать в ВЭФ-2018
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Японский премьер намерен участвовать в ВЭФ-2018 

Пятый канал 12 часов назад
Фото: Пятый канал
Японский лидер Синдзо Абэ намерен участвовать в работе предстоящего ВЭФ. Об этом рассказал посол Страны восходящего солнца Тоёхиса Кодзуки 7 июля, на встрече с советником президента РФ Антоном Кобяковым. Как сообщили в пресс-службе форума, во время переговоров стороны также подвели итоги недавно прошедшего ПМЭФ.
Посол Японии поблагодарил оргкомитет ВЭФ-2018 за приглашение делегации этой страны и высоко оценил уровень подготовки предстоящего мероприятия. Кодзуки подтвердил, что японский лидер намерен приехать во Владивосток в дни проведения экономического форума.
Ранее Пятый канал сообщал, что Путин пригласил лидера Китая Си Цзиньпина на ВЭФ-2018.
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