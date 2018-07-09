Путин выразил Абэ соболезнования после наводнения

Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Как передает РИА «Новости», поскольку число жертв продолжает расти, премьер-министр страны Синдзо Абэ вынужден отменить визит в Европу и на Ближний Восток.

Саудовскую Аравию и Как сообщалось ранее, Абэ собирался в Брюссель на подписание соглашения о свободной торговле с ЕС , а также во Францию Египет . Теперь Абэ планирует посетить регионы, пострадавшие от проливных дождей на западе Японии

По данным телеканала NHK, число погибших достигло 109 человек, еще 79 считаются пропавшими без вести, среди пострадавших еще трое находятся в тяжелом состоянии.