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Путин выразил Абэ соболезнования после наводнения
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Путин выразил Абэ соболезнования в связи с жертвами наводнения 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин направил главе японского правительства Синдзо Абэ телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами, вызванными наводнениями.
«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшего бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.
Как передает РИА «Новости», поскольку число жертв продолжает расти, премьер-министр страны Синдзо Абэ вынужден отменить визит в Европу и на Ближний Восток.
Как сообщалось ранее, Абэ собирался в Брюссель на подписание соглашения о свободной торговле с ЕС, а также во Францию, Саудовскую Аравию и Египет. Теперь Абэ планирует посетить регионы, пострадавшие от проливных дождей на западе Японии.
По данным телеканала NHK, число погибших достигло 109 человек, еще 79 считаются пропавшими без вести, среди пострадавших еще трое находятся в тяжелом состоянии.
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