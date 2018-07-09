Жириновский встретится с соотечественниками в Анкаре

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский , который сейчас находится с официальным визитом в Анкаре , в понедельник, 9 июля, в 11 часов встретится с активистами организации российских соотечественников Анкары, сообщает пресс-служба парламентария.

Инициатива этой встречи исходила от самих активистов. Мероприятие пройдёт в Анкаре в Российском центре науки и культуры.