Жириновский встретится с соотечественниками в Анкаре 

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который сейчас находится с официальным визитом в Анкаре, в понедельник, 9 июля, в 11 часов встретится с активистами организации российских соотечественников Анкары, сообщает пресс-служба парламентария.
Инициатива этой встречи исходила от самих активистов. Мероприятие пройдёт в Анкаре в Российском центре науки и культуры.
Владимир Жириновский лично присутствовал на открытии этого центра в начале 2014 года. Во второй половине дня политик будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана.