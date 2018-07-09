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Жириновский встретится с соотечественниками в Анкаре
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Жириновский встретится с соотечественниками в Анкаре 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который сейчас находится с официальным визитом в Анкаре, в понедельник, 9 июля, в 11 часов встретится с активистами организации российских соотечественников Анкары, сообщает пресс-служба парламентария.
Инициатива этой встречи исходила от самих активистов. Мероприятие пройдёт в Анкаре в Российском центре науки и культуры.
Владимир Жириновский лично присутствовал на открытии этого центра в начале 2014 года. Во второй половине дня политик будет присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Эрдогана.
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