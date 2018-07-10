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С 1982 года в финал ЧМ неизменно попадает как минимум один игрок «Баварии»
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С 1982 года в финал ЧМ неизменно попадает как минимум один игрок «Баварии» 

SPORT24.ru 39 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Выход сборной Франции в финал чемпионата мира-2018 продолжил традицию, по которой в финале ЧМ всегда играет футболист из мюнхенской «Баварии». Серия таких финалов не прерывается с 1982 года. В этот раз представлять мюнхенцев в финале будет француз Корентен Толиссо.
Ранее в финал выходили игроки «Баварии»:
1982: Брайтнер, Дреммлер, Румменигге (все — Германия) 1986: Маттеус, Эдер (оба — Германия) 1990: Аугенталер, Колер (оба — Германия) 1994: Жоржиньо (Бразилия) 1998: Лизаразю (Франция) 2002: Кан, Линке, Йеремис (все — Германия) 2006: Саньоль (Франция) 2010: Ван Боммель, Роббен (оба — Нидерланды) 2014: Нойер, Лам, Боатенг, Швайнштайгер, Кроос, Мюллер, Гётце (все — Германия)
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