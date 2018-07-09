В ЛДПР прокомментировали инцидент с Жигаревым

В пресс-службе фракции ЛДПР заявили, что не имеют точной информации о произошедшем с членом этой фракции, главой комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергеем Жигарёвым.
«Пока нам не удаётся с ним связаться, и поэтому официальную информацию мы представить не можем», — цитирует Интерфакс представителя пресс-службы.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что в Москве 8 июля был госпитализирован депутат Госдумы Сергей Жигарёв. Он был доставлен в больницу имени Боткина. По данным СМИ, депутат якобы получил травму головы.