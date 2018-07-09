Шестой кандидат на пост главы Владимирской области подал документы

ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости . Представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области , сообщает в понедельник местный избирком.

"Восьмого июля в избирательную комиссию были представлены документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области от Олега Михайловича Павлецова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии „Гражданская инициатива“, — сообщает избирком.

Подача документов на выдвижение в избирком завершается 10 июля.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.