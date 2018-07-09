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Шестой кандидат на пост главы Владимирской области подал документы
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Шестой кандидат на пост главы Владимирской области подал документы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает в понедельник местный избирком.
Первой документы для участия в выборах главы региона подала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Вторым кандидатом стал выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин, третьим — представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Четвертым кандидатом стал выдвиженец партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, пятым — журналист Максим Шевченко от КПРФ.
"Восьмого июля в избирательную комиссию были представлены документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области от Олега Михайловича Павлецова, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Всероссийской политической партии „Гражданская инициатива“, — сообщает избирком.
Подача документов на выдвижение в избирком завершается 10 июля.
Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.
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