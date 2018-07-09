Седьмой кандидат на пост главы Владимирской области подал документы

ВОРОНЕЖ, 9 июл — РИА Новости. Кандидат от «Патриотов России» Сергей Глумов подал в избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора Владимирской области, сообщает в понедельник местный избирком.

Первой документы для участия в выборах главы региона подала губернатор Владимирской области Светлана Орлова. Вторым кандидатом стал выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин, третьим — представитель Коммунистической партии социальной справедливости Иван Алтухов. Четвертым кандидатом стал выдвиженец партии «Народ против коррупции» Александр Леонтьев, пятым — журналист Максим Шевченко от КПРФ. В воскресенье, 8 июля, документы для участия в выборах подал представитель партии «Гражданская инициатива» Олег Павлецов.

"Девятого июля документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области в избирательную комиссию представил Сергей Иванович Глумов, выдвинутый избирательным объединением «Владимирское региональное отделение политической партии „Патриоты России“, — сообщает избирком.

Подача документов на выдвижение в избирком завершается 10 июля.

Выборы губернатора Владимирской области пройдут в единый день голосования 9 сентября. Также в регионе в этот день состоятся выборы депутатов Законодательного собрания седьмого созыва.