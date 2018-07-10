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В Владивостоке опровергли информацию о прилете самолета лидера КНДР
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В Владивостоке опровергли информацию о прилете самолета лидера КНДР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток сообщили, что не принимали в понедельник самолета лидера КНДР.
Единственный самолет из Северной Кореи, который вчера приземлился в аэропорту Кневичи, отметили там, выполнял регулярный пассажирский рейс из Пхеньяна. Это рейс выполняется по понедельникам и четвергам.
Напомним, что личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына в понедельник якобы приземлился во Владивостоке. Борт пробыл в аэропорту столицы Приморья около трех часов, после чего отправился обратно. По данным источников южнокорейского информационного агентства Yonhap, Россию могли посетить чиновники для подготовки возможного приезда северокорейского лидера на Восточный экономический форум, который состоится во Владивостоке с 11 по 13 сентября. Ранее приглашение лидеру КНДР посетить РФ передал глава МИД Сергей Лавров в ходе визита в Пхеньян. Официального ответа на него пока не поступало.
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