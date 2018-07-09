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Путин выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии
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Путин выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Японии 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ПУТИН В ТЕЛЕГРАММЕ АБЭ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ С ЖЕРТВАМИ, ВЫЗВАННЫМИ НАВОДНЕНИЯМИ: В РОССИИ РАЗДЕЛЯЮТ СКОРБЬ ТЕХ, КТО ПОТЕРЯЛ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
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