СМИ: во Владивостоке замечен личный самолет Ким Чен Ына

Cведений о присутствии в самолете лидера КНДР Ким Чен Ына нет, сообщает агентство.

Со ссылкой на источники оно отмечает, что на нем могли прибыть северокорейские чиновники, которые ведут подготовку к возможной поездке Ким Чен Ына на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум.