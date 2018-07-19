Пенсионной реформой займутся всерьез

Госдума рассмотрит в первом чтении изменения в пенсионном законодательстве

Госдума в четверг на пленарном заседании рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в июне сообщал, что Госдума при рассмотрении законопроекта будет соблюдать все регламенты и законодательные сроки. По его словам, законопроект будет обсуждаться месяц до первого чтения и более месяца до второго. Исаев также отмечал, что депутаты выслушают позицию сторон Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений, а также будут советоваться с Союзом пенсионеров России, общественными организациями и экспертами.

Согласно опубликованному в базе данных ГД проекту постановления, комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов будет до 19 августа принимать поправки ко второму чтению. Комитету также поручено доработать законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Госдумы во втором чтении.

Поэтапное повышение

Реализация изменений в пенсионном законодательстве планируется поэтапной и с переходным периодом. Переходный период для мужчин составит промежуток от 2019 года до 2028 года, для женщин — с 2019 по 2034 годы. Это, по словам премьера, позволит "направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

Первыми изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Эти граждане получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте 62 лет и 57 лет. В 65 лет в 2028 году на пенсию выйдут мужчины 1963 года рождения. В 63 года в 2034 году на пенсию выйдут женщины 1971 года рождения.

У молодого поколения, как отметил председатель правительства, будет много времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. В качестве компенсации правительство предлагает предусмотреть для всех, кто имеет большой стаж (40 лет для женщин и 45 лет для мужчин), возможность выйти на пенсию на два года раньше установленной границы.

Для некоторых категорий граждан правительство предлагает сохранить льготы на досрочный выход на пенсию. В первую очередь, это граждане, работающие в опасных и вредных условиях труда (так называемые "списки"): например, те, кто работает на подземных работах, в горячих цехах, на работах по добыче угля, на строительстве шахт и рудников, в летном составе гражданской авиации.

Кроме того, изменение пенсионного возраста не коснется тех, кому досрочная пенсия назначается по социальным мотивам и состоянию здоровья. Изменения не коснутся и тех, кто пострадал в результате радиационных и техногенных катастроф.

Согласно законопроекту, пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых категорий работников, выходящих на пенсию досрочно. Например, для тех, кто работает в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним: сейчас возраст выхода установлен на уровне 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин). Законопроект предусматривает повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Это объясняется тем, что в 1950-е годы условия проживания в этих районах были очень тяжелыми. Это со временем изменилось.

Некоторые изменения коснутся и педагогических, медицинских и творческих работников. Для них институт досрочных пенсий сохранится, но возраст выхода на досрочную пенсию повысится.

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа. Сейчас этим гражданам нужно выработать специальный стаж от 15 до 30 лет, и это правило останется без изменений. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а назначить досрочную пенсию можно будет с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и переходных положений.

Законопроект также предлагает 1 января 2020 года увеличить темпы роста шага повышения пенсионного возраста государственным служащим — по году в год. Кроме того, планируются изменения и в случае выхода на социальную пенсию. Так, гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. Эти изменения также будут реализовываться постепенно.

Вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщал, что срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих также должен быть скорректирован, но пока этот вопрос только обсуждается с Минобороны

Позиции фракций

Решение о принятии или отклонении того или иного законопроекта в Госдуме принимается большинством голосов. Согласно сайту нижней палаты парламента, в настоящий момент фракции "Единая России" принадлежат 337 кресел, КПРФ — 42, ЛДПР — 39 и "Справедливой России" — 23.

"Единая Россия" намерена поддержать правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция приняла решение консолидировано голосовать за пакет проектов об изменениях в пенсионное законодательство, сообщал ранее глава фракции Сергей Неверов

"Справедливая Россия" осознает необходимость изменений пенсиоинного законодательства, однако пока не планирует поддерживать предлагаемые правительством меры. Вице-спикер Госдумы от "Справедливой России" Ольга Епифанова вместе с тем отметила, что "пенсионную систему нужно модернизировать", так как "проблемы есть и их надо решать".

Фракция ЛДПР заявляет, что поддерживать законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве не будет. Вместе с тем в партии уже готовят поправки ко второму чтению, если инициатива будет принята Госдумой в первом, сообщило РИА Новости руководство фракции.

Коммунисты, в свою очередь внесли в Госдуму альтернативный законопроект и планируют провести референдум по изменениям в пенсионном законодательстве. Соответствующие документы партия уже предоставила в Мосгоризбирком.

Комитеты поддержали

Во вторник законопроект рассмотрели три думских комитета. Профильный комитет по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект. При этом комитет предложил разработать комплексную программу мер по содействию занятости и защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста, а также недопущению роста молодежной безработицы.

Кроме того, комитет считает необходимым принять меры, обеспечивающие выплату пособия по безработице на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, и рассмотреть возможность внедрения страховых принципов социальной защиты работников от безработицы. Помимо этого, парламентарии считают необходимым законодательно закрепить порядок роста страховых пенсий темпами, превышающими инфляцию, а также в целях сохранения трудоспособности граждан развивать систему медицинской профилактики и повышение качества медицинского обслуживания.

Комитеты-соисполнители также поддержали правительственный законопроект.

Комитет по охране здоровья отметил, что вопрос требует системного подхода и комплексных мер, направленных на сохранение здоровья населения, продление трудоспособного периода жизни пожилых людей и последовательного повышения уровня их материального обеспечения. Кроме того, комитет указал на необходимость повышения доступности социальных и медицинских услуг и развитие системы соцобслуживания для граждан старше 80 лет.

Помимо этого, комитет подчеркнул необходимость сохранения института досрочных пенсий, в том числе для медицинских работников и за деятельность в особых условиях труда.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.