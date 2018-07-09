Названы кандидаты на должность полпреда в ПФО

На должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе рассматриваются кандидатуры сенатора Любови Глебовой, а также замруководителя аппарата правительства РФ Евгения Забарчука, причем кандидатура Глебовой считается предпочтительной и на неё уже подготовлен проект указа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Кандидатура Глебовой предпочтительная, на неё уже подготовлен проект указа. Однако Забарчук тоже рассматривается", — сказал собеседник агентства.
Любовь Глебова до прихода в Совет Федерации возглавляла Россотрудничество, а в 2001-2005 годах занимала должность заместителя полпреда президента в ПФО.
Забарчук до назначения в аппарат правительства являлся замгенпрокурора РФ, до этого был замминистра юстиции.
Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что на должность полпреда президента в ПФО рассматриваются кандидатуры Глебовой и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По словам собеседника агентства, Михаил Бабич не будет переназначен на эту должность.