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Названы кандидаты на должность полпреда в ПФО
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Источник назвал кандидатов на должность полпреда в ПФО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На должность полпреда президента в Приволжском федеральном округе рассматриваются кандидатуры сенатора Любови Глебовой, а также замруководителя аппарата правительства РФ Евгения Забарчука, причем кандидатура Глебовой считается предпочтительной и на неё уже подготовлен проект указа, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Кандидатура Глебовой предпочтительная, на неё уже подготовлен проект указа. Однако Забарчук тоже рассматривается", — сказал собеседник агентства.
Любовь Глебова до прихода в Совет Федерации возглавляла Россотрудничество, а в 2001-2005 годах занимала должность заместителя полпреда президента в ПФО.
Забарчук до назначения в аппарат правительства являлся замгенпрокурора РФ, до этого был замминистра юстиции.
Ранее знакомый с ситуацией источник сообщил РИА Новости, что на должность полпреда президента в ПФО рассматриваются кандидатуры Глебовой и экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева. По словам собеседника агентства, Михаил Бабич не будет переназначен на эту должность.
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