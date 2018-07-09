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Судебные иски «Нафтогаза» против «Газпрома» — пример эпической близорукости Украины
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Судебные иски «Нафтогаза» против «Газпрома» — пример эпической близорукости Украины 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Судебные иски "Нафтогаза" против Газпрома в Стокгольмском арбитраже — пример эпической близорукости нынешнего политического истеблишмента Украины. Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель поставила президенту РФ Владимиру Путину условием завершения строительства «Северного потока-2» «невыключение Украины полностью из схемы транзита газа». Очевидно, Путин соглашается по одной лишь причине: Европа его постоянно обвиняет в плохом отношении к президенту Украины Петру Порошенко. Все (включая саму Меркель) прекрасно знают причину этого явления, но президенту приходится давать обещания «не выключать», чтобы не быть обвинённым европейскими потребителями в политизации проекта.
И тут, просто как по мановению волшебной палочки, окружение Порошенко начинает «чертовски своевременную» войну с «Газпромом». Останется ли Путин по-прежнему «выше мирских дрязг»? Если и так, то только на какое-то непродолжительное время.
Значение «Северного потока-2» для Кремля трудно переоценить. По слухам, во время визита президента США Дональда Трампа в Финляндии 16 июля его главная озабоченность — моральное давление России на НАТО будет, видимо, снижено в обмен на невмешательство США в строительство «Северного потока-2».
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