Судебные иски «Нафтогаза» против «Газпрома» — пример эпической близорукости Украины

И тут, просто как по мановению волшебной палочки, окружение Порошенко начинает «чертовски своевременную» войну с «Газпромом». Останется ли Путин по-прежнему «выше мирских дрязг»? Если и так, то только на какое-то непродолжительное время.