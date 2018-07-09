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Волкер призвал отказаться от Минских соглашений
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Волкер призвал отказаться от Минских соглашений 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Соглашение, подписанное в Минске, должно называться не „мирными соглашениями“, а соглашением о разделе Украины, которое было принято Германией, Россией и Францией. Минские соглашения не являются решением проблемы и фактически обеспечивают легитимность российского вторжения в Украину», — сказал Волкер в эфире телеканала OstWest.
Он добавил, что слова Дональда Трампа о возможном признании Крыма российским были неверно истолкованы СМИ.
«ФедералПресс» напоминает, что в мае Курт Волкер заявил, что рано или поздно Россия вернет Крымский полуостров Украине, как когда-то это сделало с Прибалтикой.
Минские соглашения, подписанные в сентябре 2014-го — феврале 2015 годов контактной группой, состоящей из представителей Украины, России, ОБСЕ и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, предполагают предоставление Донецкой и Луганской областям особого статуса в составе Украины.
16 июля в Хельсинки запланирована встреча президентов России и США, на которой, как предполагается, будет обсуждаться в том числе вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Фото: Flickr, UN Ukraine
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