СМИ: глава МИД Италии может осенью посетить Россию 

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Патрушев заявил о сохранении в Крыму угрозы дестабилизации

Экс-полпреда президента в УрФО Холманских назначили председателем совета директоров УВЗ

Посольство РФ в США порекомендовало обновить данные о России в справочнике ЦРУ