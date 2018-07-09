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СМИ: глава МИД Италии может осенью посетить Россию
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СМИ: глава МИД Италии может осенью посетить Россию 

ТАСС 17 часов назад
Фото: News.ru
РИМ, 9 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези может посетить Россию в сентябре. Об этом сообщил в понедельник телеканал Rai News 24 со ссылкой на заместителя главы МИД Италии Гульелмо Пикки.
Точные сроки возможной поездки пока не определены.
Ранее в понедельник вице-премьер и министр внутренних дел страны Маттео Сальвини объявил журналистам о своем намерении побывать в Москве в связи с финальным матчем чемпионата мира по футболу, назначенным на 15 июля. Сообщалось, что Сальвини в ходе поездки рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль о подготовке такой встречи не сообщал.
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