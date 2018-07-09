Американист: «Новичок» благоприятно повлияет на переговоры Трампа и Путина 

Президент Американского института в Москве заявил НСН, что несмотря на старания Терезы Мэй, история с отравлением британцев «Новичком» только усилит желание Трампа наладить контакт с президентом России.
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин связал инцидент с отравлением двух британцев в Эймсбери с предстоящим саммитом президентов России и США в Хельсинки. По его словам, отравление мужчины и женщины нервно-паралитическим веществом «Новичок», о котором Великобритания заявила 4 июля, могло быть подстроено специально «для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
В эфире НСН президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский заявил, что такое объяснение вполне очевидно, но намерения британских властей помешать саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина могут оказаться тщетными (слушайте аудио).
Англичанка в шоке. Пострадавшая в Эймсбери скончалась из-за отравления «Новичком» «Трамп собирается также заехать после саммита НАТО в Лондон. Там его, скорее всего, будут встречать демонстрациями и протестами. В этом плане Тереза Мэй похоже решила, что пора [начать] какую-то свежую струю. И поскольку никаких новых идей не было, решили [выпустить] вторую серию химической атаки. Это настолько прозрачно и очевидно, что, в общем-то, я думаю, что Трамп это понимает и, скорее всего, это не повлияет. Более того, после того как его будут встречать не очень доброжелательно в Лондоне, у него будет больше каких-то идей, инициатив, стимулов для того, чтобы заключить с Путиным какие-то конкретные и важные переговоры», — предположил американист. Ранее Скотленд-Ярд сообщил о смерти женщины, госпитализированной 30 июня с симптомами отравления «Новичком».