Ещё
Москва может установить 177 модульных избирательных участков к выборам мэра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва может установить 177 модульных избирательных участков к выборам мэра 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Модульные избирательные участки могут установить в 177 из 209 точек, выбранных для образования избирательных участков за пределами столицы к выборам мэра Москвы. Об этом сообщил ТАСС в четверг член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Временные (модульные) избирательные участки будут установлены в Московской, Калужской, Тульской и Владимирской областях там, где нет соответствующего стационарного помещения для образования избирательного участка.
"Предварительно, из 209 утвержденных загородных избирательных участков 177 будут оборудованы модульными конструкциями, 32 — это стационарные конструкции, которые имеются в регионах и соответствуют всем критериям для создания избирательного участка по выборам мэра", — сказал Реут.
Депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в «дачное время».
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
ТАСС: последние новости
Источник: проработка визита Лаврова в Грецию из-за текущей ситуации не ведется Ответные меры России на санкции. Досье Полпред Матовников считает главной задачей социально-экономическое развитие СКФО
Комментарии  Ещё 50 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент130
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками330
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала100
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС170
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение