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Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Москвы
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Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Москвы 

Rambler News Service 23 часа назад
Фото: Южные горизонты
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра столицы, сообщает агентство «Москва».
Речь идет о председателе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаиле Дегтяреве от ЛДПР, бывшем депутате Мосгордумы и Госдумы Вадиме Кумине от КПРФ, главе муниципального округа Таганский Илье Свиридове от «Справедливой России».
Ранее сегодня Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом действующего мэра Москвы Сергея Собянина.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.
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