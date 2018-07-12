Мосгоризбирком зарегистрировал четырех кандидатов в мэры Москвы 

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала четырех кандидатов на пост мэра столицы, сообщает агентство «Москва».
Речь идет о председателе комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаиле Дегтяреве от ЛДПР, бывшем депутате Мосгордумы и Госдумы Вадиме Кумине от КПРФ, главе муниципального округа Таганский Илье Свиридове от «Справедливой России».
Ранее сегодня Мосгоризбирком зарегистрировал кандидатом действующего мэра Москвы Сергея Собянина.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.