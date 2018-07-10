МГИК подписал соглашение о сотрудничестве с избирательной комиссией Владимирской области

«Сегодня мы подписываем соглашение между Московской городской избирательной комиссией и избирательной комиссией Владимирской области, на территории которой также планируется организовать избирательные участки для москвичей, которые компактно проживают в соседних районах, прилегающих к Московской области », — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Ранее Мосгоризбирком подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с избирательными комиссиями Московской, Тульской и Калужской областей.

Председатель Мосгордумы , руководитель рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы на выборах мэра столицы Алексей Шапошников сообщил, что более 11,5 тыс. предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра столицы поступило от москвичей.

Кроме того, А. Шапошников сообщил, что регионы включились в работу по образованию «дачных» участков для голосования. На официальном портале мэра Москвы запустили специальный сервис для сбора предложений от жителей столицы по созданию избирательных участков за пределами города.

Решение о создании возможности для голосования на выборах мэра Москвы по месту пребывания было принято в мае депутатами Мосгордумы.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.