США готовы «слить» Украину России

Американский Трамп идет на опережение — недавно вспомнил, что большая часть населения Крыма говорит на русском языке и это может быть поводом для признания полуострова российской территорией. Это неофициальное заявление, но, как говорится, оговорочка по Фрейду, когда понятно кто кого имеет — в плане территориальной целостности. И здесь американский президент откровенно дал понять, что на Крым его страна больше претензий не имеет.

Российский Путин держит выдержку — на его руках неплохие карты, среди которых много козырей. Он продемонстрировал мускулы не только на личных фото с обнаженным торсом, но и на примере новых видов вооружений, которые обладают возможностями поражения в любой точке мира. Путин, как президент РФ, старается обезопасить пространство близ своих границ, как ближних (Украина), так и дальних ( Сирия , а это практически весь Ближний Восток).

Армрестлинг — борьба на руках — в случае с Путиным и Трампом непредсказуема, победу одержать может каждый, всё дело в «поддержке зала». За спиной США аплодирует Европа, у России «болельщик» Китай. И тут непонятно, кто из чирлидершей двух команд выступает более красиво. В этой ситуации Вашингтон, похоже, готов «дать фору» Москве — уступить, а потом превзойти. Уступка — это Украина, головная боль не только для России, но и всех соседних стран.

Сценарий, как предполагается возможным, может быть таким — США «сливает» Украину, но заручается гарантиями о ненападении в случае вооруженного столкновения с Китаем. Как это было в 1939 году, когда был заключен договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный как «пакт Молотова — Риббентропа». Тогда к СССР отошли ряд территорий западных районов Украины, Белоруссии , страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также ряд финских территорий. Сейчас речь может идти, возможно, о территориях Украины, до восточного берега Днепра, которые войдут в состав России.

Не будем торопить события — Москва не особо спешит с подобным «воссоединением», хотя и рассчитывает на буферную прослойку между натовской Европой. Крым наш — бесспорное достижение в противостоянии с Западом. Донбасс, в который вкачали сотни тонн гуманитарной помощи, а жителям региона предоставили возможность получения российского гражданства, тоже входит в сферу интересов России. Но нужен ли Москве Киев? Вопрос спорный — хотели бы, еще в 2014 году могли восстановить там «советскую власть».

Сценарий после предстоящей встречи Путина и Трампа, вероятно, может коснуться именно раздела Украины. Прибалтику США точно не отдадут, равно как и постараются сохранить своих партнеров в Польше, Молдавии Румынии . В качестве «разменной монеты» остаются восточные области Украины и, разумеется, признание Крыма территорией России, из-за которого весь этот санкционный сыр-бор и разгорелся.

Ивано-Франковск, Если посмотреть на прогнозы западных, в том числе польских и немецких экспертов, которые нарисовали новые карты Украины еще несколько лет назад, то новая граница там делит страну именно по Днепру. России «достается» Донбасс, Харьков Днепропетровск , Одесса, Николаев, Запорожье , естественно Крым, да еще и Чернигов . Польша «положила глаз» на Львов Тернополь и Волынь, Венгрия — на Закарпатье. От собственно самой Украины остается Полтава Сумы , да еще несколько областей в центральной части страны. Статус самого Киева не определен, но с большой долей вероятности, ему оставлена роль украинского государства.

Вполне возможно, что подобный сценарий может стать реальностью. Украина, в силу экономической безнадеги уже не способна на самостоятельное «поддержание штанов» и воспринимается как страна-попрошайка. Запад не кормит, Восток не дает — куда бедному селянину податься?

Прогнозы — вещь сомнительная. Но можно предположить, что Путин и Трамп перекроят карту Украины именно по такой карте разграничения. При этом дата будет отложена до избрания нового президента Украины, который, возможно, перекроит все по-своему.

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