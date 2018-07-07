Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала отправить в отставку главу МИД Бориса Джонсона, если он откажется принять ее позицию по плавному выходу из Евросоюза.
Джонсон, напомним, является сторонником жесткого Brexit. По его мнению, план Мэй, который подразумевает создание зоны свободной торговли с ЕС, сохранит зависимость Соединенного Королевства от Евросоюза. Ранее глава британского внешнеполитического ведомства восхищался президентом США Дональдом Трампом, который во время переговоров с партнерами проявляет твердость.
Как пишет ТАСС, после совещания с членами правительства Мэй направила консерваторам письмо, в котором пообещала уволить всех, кто выразит недовольство ее переговорным планом с Брюсселем.
Напомним, в 2016 году на референдуме большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Одним из главных сторонников Brexit был Борис Джонсон.