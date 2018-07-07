Мэй пригрозила уволить главу МИД из-за споров о Brexit

Джонсон, напомним, является сторонником жесткого Brexit. По его мнению, план Мэй, который подразумевает создание зоны свободной торговли с ЕС, сохранит зависимость Соединенного Королевства от Евросоюза. Ранее глава британского внешнеполитического ведомства восхищался президентом США Дональдом Трампом , который во время переговоров с партнерами проявляет твердость.

Как пишет ТАСС , после совещания с членами правительства Мэй направила консерваторам письмо, в котором пообещала уволить всех, кто выразит недовольство ее переговорным планом с Брюсселем

Напомним, в 2016 году на референдуме большинство британцев проголосовали за выход страны из Евросоюза. Одним из главных сторонников Brexit был Борис Джонсон.