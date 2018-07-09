ЦРУ рекомендовали обновить карту РФ

Посольство России США попросило ЦРУ обновить карту России.

7 июля, в день четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, Центральное разведывательное управление США опубликовало на своей странице в соцсети Twitter несколько «интересных» фактов о странах, сыграющих в нем.

«Россия — самая большая страна в мире», — гласило одно из сообщений.

При этом американские разведчики проиллюстрировали его картой России, однако Крым на ней не был помечен как территория РФ. Та же карта представлена и на сайте ЦРУ, в графе площадь указана цифра 17 098 242 квадратных километров, а в графе население — 142 257 519.

«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите свою российскую карту и статистику», — ответили в посольстве РФ.

Дипломаты привели правильные цифры: площадь — 146,9 миллионов квадратных километров, население — 17 125 191.