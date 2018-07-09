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ЦРУ рекомендовали обновить карту РФ
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ЦРУ рекомендовали обновить карту РФ 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в США попросило ЦРУ обновить карту России.
7 июля, в день четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2018 года, Центральное разведывательное управление США опубликовало на своей странице в соцсети Twitter несколько «интересных» фактов о странах, сыграющих в нем.
«Россия — самая большая страна в мире», — гласило одно из сообщений.
При этом американские разведчики проиллюстрировали его картой России, однако Крым на ней не был помечен как территория РФ. Та же карта представлена и на сайте ЦРУ, в графе площадь указана цифра 17 098 242 квадратных километров, а в графе население — 142 257 519.
«Поздравления приняты, ЦРУ. Пожалуйста, обновите свою российскую карту и статистику», — ответили в посольстве РФ.
Дипломаты привели правильные цифры: площадь — 146,9 миллионов квадратных километров, население — 17 125 191.
Комментарии89  Ещё 8 источников 
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