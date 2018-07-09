В России заявили и провокации в отравлении в Эймсбери

В России усмотрели провокацию в отравлении в Эймсбери

Он отметил, что подобные истории в последнее время предшествуют важным событиям.

«Сейчас грядут финальная стадия ЧМ-2018 и саммит России и США в Хельсинки. Трудно отделаться от мысли, что все это было спланировано и преднамеренно вброшено для взвинчивания международной ситуации и нанесения ущерба авторитету России и ее отношениям с другими странами», — сообщил Шульгин.

Представитель РФ при ОЗХО добавил, что Россия предлагала помощь в расследовании отравления Новичком в Эймсбери, однако британская сторона все предложения «высокомерно» отвергла.

Ранее, 8 июля, стало известно, что женщина, отравившаяся в Эймсбери нервно-паралитическим веществом «Новичок», скончалась в больнице. Полиция Лондона возбудила уголовное дело об убийстве. Второй пострадавший, 45-летний мужчина, остается в критическом состоянии.

Министр внутренних дел Саджид Джавид заявлял, что Великобритания не планирует вводить новые санкции против России. Он выразил уверенность, что именно Россия виновата в отравлении Скрипалей.