В МИД прокомментировали сообщения СМИ о встречах спонсора брексита с послом России 

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бредом сообщения СМИ об 11 встречах, которые якобы состоялись между крупнейшим донором агитационной кампании в пользу выхода Британии из ЕС Арроном Бэнксом и послом России Александром Яковенко.
«Очередной бред», — заявила Захарова радиостанции «Говорит Москва», комментируя материал СМИ.
Ранее газета The Observer писала, что Бэнкс по меньшей мере 11 раз встречался с Яковенко.
В середине июня сообщалось, что участники переговоров по брекситу достигли прогресса по ряду вопросов.