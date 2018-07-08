В МИД прокомментировали сообщения СМИ о встречах спонсора брексита с послом России

Ранее газета The Observer писала, что Бэнкс по меньшей мере 11 раз встречался с Яковенко.

В середине июня сообщалось, что участники переговоров по брекситу достигли прогресса по ряду вопросов.