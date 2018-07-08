В ЛНР ответили на заявление Тимошенко

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что для украинских кандидатов в президенты война является инструментом достижения личных интересов, передает НСН.

"Переговорный процесс у нас длится с сентября 2014 года, он называется Минским процессом. Украинская сторона всячески пытается заблокировать достижение любых договоренностей. Заявление Тимошенко можно расценивать только с одной точки зрения, что Украина вошла в жесткую фазу подготовки к предвыборной кампании, и никаких компромиссов между кандидатами уже не будет. Попытка втянуть в этот процесс войну как инструментарий говорит о полном пренебрежении людьми, которые живут на Украине.

Тимошенко вместе с Порошенко нужно напомнить, что война продолжается уже 4 года, если они в Киеве вдруг об этом забыли. Тимошенко будет использовать все что угодно, а у Порошенко нет ни малейшей необходимости вести с нами переговоры о введении военного положения. Вводить он ее может только на территории оставшейся части Украины. На территории ДНР и ЛНР военное положение введено еще в мае 2014 года, к сожалению, мы в этом состоянии находимся уже 4 года", — сообщил он.