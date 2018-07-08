В ЛНР ответили на заявление Тимошенко 

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил, что для украинских кандидатов в президенты война является инструментом достижения личных интересов, передает НСН.
Президент Украины Петр Порошенко планирует начать эскалацию боевых действий в районах Донецкой и Луганской народных республик, заявила председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко. Это будет сделано, по её словам, чтобы сорвать выборы главы государства, намеченные на 2019 год. Она призвала Порошенко отказаться от этого «крайне опасного» плана, который, по ее словам, уже начал реализовываться.
"Переговорный процесс у нас длится с сентября 2014 года, он называется Минским процессом. Украинская сторона всячески пытается заблокировать достижение любых договоренностей. Заявление Тимошенко можно расценивать только с одной точки зрения, что Украина вошла в жесткую фазу подготовки к предвыборной кампании, и никаких компромиссов между кандидатами уже не будет. Попытка втянуть в этот процесс войну как инструментарий говорит о полном пренебрежении людьми, которые живут на Украине.
Тимошенко вместе с Порошенко нужно напомнить, что война продолжается уже 4 года, если они в Киеве вдруг об этом забыли. Тимошенко будет использовать все что угодно, а у Порошенко нет ни малейшей необходимости вести с нами переговоры о введении военного положения. Вводить он ее может только на территории оставшейся части Украины. На территории ДНР и ЛНР военное положение введено еще в мае 2014 года, к сожалению, мы в этом состоянии находимся уже 4 года", — сообщил он.