Российский МИД назвал расследование The Observer бредом 

Российский МИД назвал «бредом» сообщение о том, что российский посол в Лондоне проводил встречи с главным спонсором кампании по выходу Великобритании из Европейского союза. Заявление МИДа прозвучало в ответ на опубликованный материал в газете The Observer.
«Очередной бред», — заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова радиостанции «Говорит Москва».
Как сообщало ранее, The Observer, принадлежащая британской газете The Guardian, разместила статью, где говорилось о связях членов российского посольства и предпринимателей с бизнесменом Арроном Бэнксом, который, по данным газеты, финансировал Brexit. В частности, в издании отмечалось, что российский посол в Лондоне Александр Яковенко несколько раз с Бэнксом.