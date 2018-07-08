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Трампу посоветовали бросить вызов Путину в Хельсинки
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Американский сенатор посоветовал Трампу бросить вызов Путину в Хельсинки 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президенту США Дональду Трампу следует бросить вызов российскому лидеру Владимиру Путину во время встречи в Хельсинки, запланированной на 16 июля, сообщает телеканал Fox News.
"Когда Путин будет отрицать, что он был причастен к нашим выборам в 2016 году, отвергайте отрицание — бросьте ему вызов", — цитирует Грэма телеканал.
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведет специальный прокурор Роберт Мюллер, а параллельно с ним — комитеты по разведке палаты представителей и сената США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".
"Не позволяйте ему отрицать очевидное. Они все еще пытаются подорвать избирательный цикл 2018 года", — добавил Грэм.
Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.
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