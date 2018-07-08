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Путин назвал главный фактор развития современного общества 

News.ru 19 часов назад
Высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества, считает президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма по случаю открытия выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», — говорится в обращении президента.
Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В текущем году в мероприятии примут участие делегации из 95 стран, продукцию представят более 600 компаний из 20 стран. Главной темой выставки станет цифровое производство. Партнёром ИННОПРОМ-2018 выступает Республика Корея, а организатором — Министерство промышленности и торговли.
Ранее Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Российский президент убеждён, что такие угрозы можно ликвидировать только совместными усилиями.
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