Путин назвал главный фактор развития современного общества 

Высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества, считает президент России Владимир Путин. Соответствующая телеграмма по случаю открытия выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге опубликована на сайте Кремля.
«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», — говорится в обращении президента.
Выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В текущем году в мероприятии примут участие делегации из 95 стран, продукцию представят более 600 компаний из 20 стран. Главной темой выставки станет цифровое производство. Партнёром ИННОПРОМ-2018 выступает Республика Корея, а организатором — Министерство промышленности и торговли.
Ранее Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Российский президент убеждён, что такие угрозы можно ликвидировать только совместными усилиями.