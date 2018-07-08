Путин назвал главный фактор развития современного общества

Высокие технологии являются главным определяющим фактором в развитии современного общества, считает президент России Владимир Путин . Соответствующая телеграмма по случаю открытия выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей», — говорится в обращении президента.

Ранее Путин заявил о необходимости международного взаимодействия в сфере кибербезопасности. Российский президент убеждён, что такие угрозы можно ликвидировать только совместными усилиями.