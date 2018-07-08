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Патрушев проведет совещание о правопорядке в Крыму
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Крым заставил Меркель "взяться за вилы"

Патрушев 9 июля проведет совещание о правопорядке в Крыму 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев 9 июля обсудит на совещании в Севастополе вопросы обеспечения правопорядка в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.
"9 июля в городе Севастополе секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев проведет совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в регионах Крымского полуострова", — говорится в сообщении.
Совещание пройдет по поручению президента РФ с участием глав регионов, представителей федеральных министерств и ведомств.
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