Инфантино: участие президента и правительства РФ было важным для успешного проведения ЧМ

"Участие президента и всего правительства было очень важным для успешного проведения этого соревнования, этого чемпионата, — рассказал Инфантино. — Я еще никогда не видел такого ответственного отношения сверху донизу, на всех уровнях, такого стремления добиться того, чтобы это был успешный чемпионат. То есть, не так как обычно бывает, когда идут приказы сверху вниз".