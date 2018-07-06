Ещё
Инфантино: участие президента и правительства РФ было важным для успешного проведения ЧМ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инфантино: участие президента и правительства РФ было важным для успешного проведения ЧМ 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина и всего правительства стало важным элементом успешного проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"Участие президента и всего правительства было очень важным для успешного проведения этого соревнования, этого чемпионата, — рассказал Инфантино. — Я еще никогда не видел такого ответственного отношения сверху донизу, на всех уровнях, такого стремления добиться того, чтобы это был успешный чемпионат. То есть, не так как обычно бывает, когда идут приказы сверху вниз".
ТАСС: последние новости
Патрушев 9 июля проведет совещание о правопорядке в Крыму Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»152
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве71
У россиян появится новый вид заработка16
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло29
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение