Инфантино: участие президента и правительства РФ было важным для успешного проведения ЧМ 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина и всего правительства стало важным элементом успешного проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману рассказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
"Участие президента и всего правительства было очень важным для успешного проведения этого соревнования, этого чемпионата, — рассказал Инфантино. — Я еще никогда не видел такого ответственного отношения сверху донизу, на всех уровнях, такого стремления добиться того, чтобы это был успешный чемпионат. То есть, не так как обычно бывает, когда идут приказы сверху вниз".