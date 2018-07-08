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Мособлизбирком зарегистрировал кандидатов в губернаторы Подмосковья от «Справедливой России» и Партии роста
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Мособлизбирком зарегистрировал кандидатов в губернаторы Подмосковья от «Справедливой России» и Партии роста 

BFM.RU 23 часа назад
Фото: MosDay.ru
Игорь Чистюхин и Борис Надеждин, выдвинутые «Справедливой Россией» и Партией роста, зарегистрированы в качестве кандидатов в губернаторы Московской области, передает корреспондент «Интерфакса».
Соответствующее решение принято избирательной комиссией Московской области в ходе заседания.
Кроме того, Мособлизбирком принял решение уведомить кандидатов на должность губернатора Московской области от партий «Яблоко», «Родина», ПАРНАС и «Коммунисты России» Николая Дижура, Максима Шингаркина, Алексея Дуленкова и Владимира Рязанова об отсутствии документов, предоставление которых необходимо для регистрации.
Прием документов для регистрации кандидатов на пост губернатора Подмосковья завершился 5 июля в 18:00. Необходимый пакет документов к этому моменту сдали представители шести избирательных объединений. В их числе: Андрей Воробьев от «Единой России», Борис Надеждин от Партии роста, Игорь Чистюхин от «Справедливой России», Лилия Белова от «Альянса Зеленых», Константин Черемисов от КПРФ и Кирилл Жигарев от ЛДПР.
Полный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля.
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