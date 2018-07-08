Ещё
Чистюхина зарегистрировали для участия в выборах губернатора Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистюхина зарегистрировали для участия в выборах губернатора Подмосковья 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от партии «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина для участия в выборах губернатора Подмосковья после проверки документов, в том числе подписей муниципальных депутатов, решение было озвучено на заседании Мособлизбиркома.
"Зарегистрировать кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.
Ранее сообщалось, что кандидаты от шести партий сдали в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для регистрации, прием документов в региональный избирком был закончен 5 июля. После чего рабочая группа Мособлизбиркома начала проверку представленных документов.
Документы на регистрацию подали кандидат от партии «Единая Россия» действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»136
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве68
У россиян появится новый вид заработка15
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение