Чистюхина зарегистрировали для участия в выборах губернатора Подмосковья

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Московская областная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от партии «Справедливая Россия» Игоря Чистюхина для участия в выборах губернатора Подмосковья после проверки документов, в том числе подписей муниципальных депутатов, решение было озвучено на заседании Мособлизбиркома.

"Зарегистрировать кандидата на должность губернатора Московской области Игоря Васильевича Чистюхина", — сказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

Ранее сообщалось, что кандидаты от шести партий сдали в Мособлизбирком подписи муниципальных депутатов в свою поддержку для регистрации, прием документов в региональный избирком был закончен 5 июля. После чего рабочая группа Мособлизбиркома начала проверку представленных документов.

Документы на регистрацию подали кандидат от партии «Единая Россия» действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин, кандидат от Партии Роста Борис Надеждин, кандидат от КПРФ Константин Черемисов, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова и кандидат от ЛДПР Кирилл Жигарев.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября в единый день голосования.