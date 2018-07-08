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Япония стремится к нормализации отношений с Северной Кореей
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Япония стремится к нормализации отношений с Северной Кореей 

РИА Новости 6 часов назад
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Японии необходимо дать новый старт отношениям с КНДР, заявил глава МИД страны Таро Коно в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в Токио.
"Япония продолжит стремиться к нормализации отношений с Северной Кореей путем разрешения таких вопросов, как северокорейская ядерная программа и проблема похищенных японских граждан… Нам необходимо дать новый старт нашим отношениям с Северной Кореей", — сказал Коно.
Глава МИД Японии также подчеркнул, что Токио намерен продолжить «играть значительную роль в создании стабильности в Северо-восточной Азии при тесном взаимодействии с США и Южной Кореей».
По данным правительства Японии, спецслужбы КНДР в 1970-1980-е годы похищали граждан Японии, которых в Пхеньяне использовали для обучения северокорейских разведчиков и преподавания японского языка. Правительство Японии признает похищение 17 человек, хотя есть предположения, что похищенных могло быть намного больше. Правительство КНДР признало, что на его территории находятся или находились 13 из исчезнувших японцев.
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