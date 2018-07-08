Япония стремится к нормализации отношений с Северной Кореей

ТОКИО, 8 июл — РИА Новости Японии необходимо дать новый старт отношениям с КНДР , заявил глава МИД страны Таро Коно в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео и главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва в Токио.

"Япония продолжит стремиться к нормализации отношений с Северной Кореей путем разрешения таких вопросов, как северокорейская ядерная программа и проблема похищенных японских граждан… Нам необходимо дать новый старт нашим отношениям с Северной Кореей", — сказал Коно.

Глава МИД Японии также подчеркнул, что Токио намерен продолжить «играть значительную роль в создании стабильности в Северо-восточной Азии при тесном взаимодействии с США и Южной Кореей».