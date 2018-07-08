Лукашенко: связь Белоруссии, России и Украины всегда будет выше политических амбиций

России и Белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на празднике «Купалье» заявил, что связь народов Белоруссии Украины всегда будет выше, чем политические амбиции. Об этом сообщает «БелТА».

Президент напомнил, что в прошлом люди встречали ночь на Ивана Купалу на берегу Днепра, который соединяет земли трех стран.

"Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций", — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко назвал главное оружие современности.