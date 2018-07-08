Ещё
Лукашенко: связь Белоруссии, России и Украины всегда будет выше политических амбиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко: связь Белоруссии, России и Украины всегда будет выше политических амбиций 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на празднике «Купалье» заявил, что связь народов Белоруссии, России и Украины всегда будет выше, чем политические амбиции. Об этом сообщает «БелТА».
Президент напомнил, что в прошлом люди встречали ночь на Ивана Купалу на берегу Днепра, который соединяет земли трех стран.
"Связь наших народов, основанная на общей вековой истории, обычаях и традициях, всегда будет выше любых политических интересов и амбиций", — заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко назвал главное оружие современности.
Газета.Ru: последние новости
WP: Путин может "воспользоваться" неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки Макрон приедет в Россию на полуфинальный матч сборной Франции СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»136
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве68
У россиян появится новый вид заработка15
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение