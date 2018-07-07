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Эксперт: обвинения Великобритании направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина
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Эксперт: обвинения Великобритании направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина 

Газета.Ru 15 часов назад
Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин видит в очередных обвинениях против России повод для срыва предстоящего саммита между Россией и США, передает НСН.
Полиция Великобритании сообщила о новых пострадавших от применения нервно-паралитического вещества «Новичок». 30 июня в бессознательном состоянии в больницу Солсбери увезли женщину 44 лет и 45-летнего мужчину, проживавшего по тому же адресу. Как сообщает The Telegraph, речь идет об употреблявшем ранее наркотики Чарльзе Роули и его подруге Рассвет Стерджес. Первой версией следствия оказалось применение пострадавшими наркотических веществ, но после подробного анализа специалисты пришли к выводу, что они были подвергнуты воздействию того же вещества, которым отравили Юлию и Сергея Скрипалей. В расследовании задействовано около 100 детективов из британских контртеррористических структур.
"Эти заявления направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Они все это опубликовали 4 июля, в день независимости США, за 14 дней до саммита. Скрипалей отравили за 14 дней до выборов президента РФ. Они уже даже в этом повторяются: очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были в Солсбери, где в парке «негодяи-русские» оставили контейнер с новичком. Если раньше русские травили своих, то сейчас замахнулись на святое, на подданных Ее Величества. Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", — сказал он.
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