Эксперт: обвинения Великобритании направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина

Завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин видит в очередных обвинениях против России повод для срыва предстоящего саммита между Россией и США , передает НСН.

Полиция Великобритании сообщила о новых пострадавших от применения нервно-паралитического вещества «Новичок». 30 июня в бессознательном состоянии в больницу Солсбери увезли женщину 44 лет и 45-летнего мужчину, проживавшего по тому же адресу. Как сообщает The Telegraph, речь идет об употреблявшем ранее наркотики Чарльзе Роули и его подруге Рассвет Стерджес. Первой версией следствия оказалось применение пострадавшими наркотических веществ, но после подробного анализа специалисты пришли к выводу, что они были подвергнуты воздействию того же вещества, которым отравили Юлию Сергея Скрипалей . В расследовании задействовано около 100 детективов из британских контртеррористических структур.

"Эти заявления направлены на то, чтобы сорвать встречу Трампа и Путина. Они все это опубликовали 4 июля, в день независимости США, за 14 дней до саммита. Скрипалей отравили за 14 дней до выборов президента РФ. Они уже даже в этом повторяются: очередные двое британских подданных сами из Эймсбери, но якобы в пятницу были в Солсбери, где в парке «негодяи-русские» оставили контейнер с новичком. Если раньше русские травили своих, то сейчас замахнулись на святое, на подданных Ее Величества. Какая встреча-то может быть вообще? Санкции надо снова вводить", — сказал он.