Российские парламентарии предложили США воссоздать комиссию Дума-Конгресс 

БЕРЛИН, 7 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии предложили американским коллегам воссоздать ранее действовавшую комиссию Дума-Конгресс. Об этом заявил журналистам в субботу председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий после встречи делегаций РФ и США на полях летней ежегодной сессии ассамблеи в Берлине.
"Договориться пока о чем-то конкретном не удалось, но мы предложили создать снова комиссию Дума-Конгресс. Они пока сыплют штампами типа «хакеры, усыновление, Сирия, Украина», — сказал парламентарий. «Пусть достаточно поверхностно, но удалось ответить на все эти вопросы и еще раз показать, что нужно сходить со штампованных позиций и переходить на серьезный и глубокий межпарламентский диалог», — добавил Слуцкий.
По его словам, с этой позицией «согласились практически все коллеги с американской стороны». «Дело за конкретными шагами, будем контачить еще с ними в ходе предстоящей сессии ПА ОБСЕ, — подтвердил политик. — Без утопии надеемся выйти на некие конкретные форматы».
Слуцкий также проинформировал, что 24 июля в Москве предстоит большая конференция по разоружению с участием видных американских экспертов, в том числе конгрессменов.
Эта встреча законодателей РФ и США стала уже второй за неделю после длительного перерыва в межпарламентских контактах двух государств. Во вторник посетившую Россию делегацию Конгресса США принял спикер Госдумы Вячеслав Володин. После состоявшихся переговоров он объявил, что стороны условились возобновить межпарламентский диалог, и не исключил возможность выступлений российских депутатов в обеих палатах американского Конгресса. Особое значение нынешним контактам парламентариев РФ и США придает тот факт, что они проходят в преддверии встречи президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.