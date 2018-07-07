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Парламентский диалог России и США возобновляется, заявил Слуцкий
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Парламентский диалог России и США возобновляется, заявил Слуцкий 

РИА Новости 15 часов назад
БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Диалог между парламентариями РФ и США возобновляется, констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с американской делегацией на полях ПА ОБСЕ в Берлине.
"Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев", — сказал Слуцкий журналистам.
Группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник американскую делегацию принимали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщал журналистам глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Государственная Дума такое приглашение приняла.
Позднее председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил журналистам, что визит делегации Госдумы в США, в ходе которого российские депутаты могли бы выступить в обеих палатах американского парламента, может состояться осенью.
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