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В Госдуме заявили о возобновлении парламентского диалога с США
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В Госдуме заявили о возобновлении парламентского диалога с США 

Газета.Ru 15 часов назад
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламентский диалог России и США возобновляется, сообщает РИА «Новости».
Об этом депутат заявил по итогам российско-американского саммита в рамках ПА ОБСЕ в Берлине.
"Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев", — сказал Слуцкий.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций.
Также ранее сообщалось, что американские сенаторы, совершившие визит в Москву, не общались с кремлевскими чиновниками.
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