МИД Китая выступил против любых односторонних санкций в международных делах

Глава МИД КНР Ван И на встрече министров в Вене по вопросам выполнения иранской ядерной сделки заявил, что Китай выступает за прекращение любых односторонних санкций.

Его слова приводятся на сайте китайского дипломатического ведомства.

«Китай всегда выступал против всех односторонних санкций. Это вопрос принципиальный, так же как и вопрос иранской ядерной проблемы», — заявил Ван И.

Он отметил, что международная практика неоднократно показала контрпродуктивность санкционного давления.

«Непременно следует оберегать и уважать законные права и интересы международного сообщества, и Китая в том числе», — подчеркнул Ван И.

Ранее сообщалось, что в Вене проходит министерское заседание «пятёрки» и Ирана по вопросу выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

По результатам встреч и переговоров главы МИД России и Китая признали необходимость соблюдения СВПД.