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В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи с парламентариями США
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В Совфеде рассказали об ожиданиях от встречи с парламентариями США 

Газета.Ru 16 часов назад
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду на то, что после встречи с парламентариями США возникнут подвижки в вопросе взаимного снятия санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
Встреча парламентариев России и США проходит в Берлине на полях парламентской ассамблеи ОБСЕ.
"Джабаров также напомнил о российском предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций и выразил надежду на положительные подвижки в сфере межпарламентского диалога", — цитирует сенатора его пресс-служба.
Джабаров также отметил, что такая встреча является хорошей основой для выстраивания конструктивных связей между государствами.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал сроки визита российской парламентской делегации в США.
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