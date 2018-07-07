10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой

На этой неделе дипломаты «отметили» 10 лет со старта разработки соглашения Россия — ЕС. Соглашение так и не подписано — сначала помешали события в Южной Осетии , затем — украинский кризис. Возможен ли перезапуск переговоров и стоит ли россиянам мечтать о «безвизе» с Европой, — в материале «Газеты.Ru»

Сегодня отношения России и Евросоюза переживают кризис, поэтому делать прогнозы о возобновлении работы над базовым соглашением между Москвой Брюсселем очень сложно. Россия готова идти на перезапуск переговоров, однако их формат теперь должен быть другим, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов

Такое заявление российский дипломат сделал в честь 10-летия базового соглашения между Россией и ЕС, работа над которым началась 10 лет назад, 4 июля 2008 года.

Соглашение должно было охватывать самые различные сферы отношений между ЕС и Россией и заменить Cоглашение о партнерстве с ЕС от 1997 года. Именно оно сегодня регламентирует диалог с Москвой, правда, как отмечается на сайте ЕС, «часть переговоров и консультаций были приостановлены после аннексии Крыма ».

Некоторые положения того соглашения, учитывая нынешний кризис, читаются как «предания старины глубокой». Так, в одной из глав говорится, что два раза в год должны проводится встречи президента России с руководством ЕС.

C момента подписания соглашения на греческом острове Корфу в России сменился не только президент, но и целая политическая эпоха — Европейский союз, который в то время только набирал силу, превратился в полноценное объединение со своими кризисами и проблемами.

Переговоры о замене соглашения новым начались в 2006 году по предложению президента РФ Владимира Путина . Однако вначале этому воспротивилась Польша , требуя снять эмбарго на поставки польского мяса, затем против выступили страны Балтии, которые требовали от ЕС урегулировать собственные вопросы с Москвой.

Работа над соглашением была продолжена в июне 2008 года — уже при президентстве Дмитрия Медведева , для которого улучшение отношений с ЕС стало важным пунктом политической повестки.

Однако работа над соглашением была прервана в связи с конфликтом между Грузией и Россией вокруг Южной Осетии в августе 2008 года.

Как напомнил Чижов в интервью ТАСС , «второй раз они были заморожены после воссоединения Крыма с Россией, который поддержавшие переворот в Киеве страны Евросоюза назвали аннексией».

При этом, свидетельствует Чижов, формально переговоры между Россией и ЕС никто не прекращал, и они остаются в «замороженном состоянии».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев , переговоры «начались при другой эпохе до Крыма, и сегодня надо говорить о совершенно другом формате». Однако он отмечает, что слова российского постпреда посылают важный сигнал и говорят, что Россия «готова продолжать диалог».

Постпред и эксперты отмечают, что диалог о базовом соглашении, если и возобновится, будет происходить в других реалиях —

Россия уже не может вести переговоры одна, а лишь как член Евразийского экономического сообщества, во всех правовых документах должен быть отражен статус России как члена ЕАЭС

Белоруссия, Казахстан, Киргизия и В этот союз, кроме России, входят Армения Молдавия , и каждое из этих государств имеет собственную историю отношений с Европейским союзом.

Москва относится к этому гораздо спокойнее, чем Украина времен руководства этим государствам Виктором Януковичем , которого выбор союза с Россией или союза с ЕС буквально ставил между молотом и наковальней. Ситуация привела Киев к политическому кризису, который вылился в так называемый евромайдан, а затем и в вооруженные столкновения в центре украинской столицы.

А вот подписанное Ереваном в 2017 году соглашение о всеобъемлющем партнерстве с ЕС трений с Москвой уже не вызвало. «Россия осознает свою стратегическую, доминирующую и безальтернативную роль в области обеспечения военной безопасности в Армении», — называл одну из причин спокойствия Москвы в статье для «Газеты.Ru» политический обозреватель Арег Галстян

Вести диалог о заключении нового базового соглашения с ЕС достаточно сложно в условиях антироссийских санкций, которые были введены после событий в Крыму. Это существенно отразилось на торговых отношениях России и ЕС. Недавно санкции вновь были продлены на полгода, и есть все основания полагать, что их действие будут продлевать и дальше, если политический консенсус не будет найден.

Стоит отметить, что до санкций торговый оборот России и ЕС составлял почти в €400 млрд, после санкций он резко упал и в 2017 году составил €132 млрд Правда, несмотря на столь глубокое падение, в прошлом году товарооборот России и Евросоюза увеличился на 20%.

Санкции не затронули также и крупные энергетические проекты «Газпрома» в Европе, в том числе газопровод «Северный поток — 2».

Противоречия между ЕС и Россией не мешают сторонам быть по одну сторону баррикад и в отношении «ядерной сделки» по Ирану , что, по мнению экспертов, свидетельствует об определенном сближении.

Безвиз подвис

Вопрос о новом базовом соглашении между ЕС и Россией вновь «станет актуальным в будущем», правда, произойдет это нескоро, уверен заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин . «В условиях сохраняющейся неблагоприятной атмосферы в отношениях России и ЕС сложно рассчитывать на достижение договоренности о подобном документе, а главное — на его ратификацию в парламентах стран ЕС», — обратил внимание эксперт.

При этом собеседник «Газеты.Ru» считает, что отсутствие соглашения может быть проблемой лишь в условиях, когда стороны были бы готовы пойти на новый уровень отношений. «Сейчас наоборот происходит, и в среднесрочной перспективе продолжится некоторое обособление России и ЕС друг от друга. У каждой из сторон есть набор аргументов, указывающих на то, что источником усугубившихся противоречий является только противоположная сторона, и такая позиция оказывается достаточно стабильной и удобной», — уверен эксперт.

Кроме того, в сегодняшних условиях можно и без заключения нового соглашения вести диалог по отдельным темам, которые представляют интерес. Среди них эксперт отмечает нормализацию диалога по линии ЕС — ЕАЭС, а также возобновление визового диалога.

Напомним, сейчас действует облегченный порядок получения виз ЕС лишь для определенной категории россиян. При этом безвизовые поездки в страны Евросоюза остаются мечтой.

В мае 2017 года безвизовый режим получила Украина — страна, из-за разногласий с которой и разыгрался кризис в отношениях России и Евросоюза. Москва в то время не скрывала раздражение нововведением, а замглавы МИД России Алексей Мешков назвал его «морковкой на веревочке».

Режим «безвиза», правда, принес головную боль и Европе, поскольку украинские граждане начали массового пользоваться краткосрочными визами не для осмотра красот Парижа или Вены , а для поиска нелегальной работы в Европе.

При этом некоторые эксперты считают, что в то время как о безвизовом режиме с ЕС говорить не приходится, Москва могла бы пойти на «ассиметричный ответ», предоставив возможность гражданам ЕС приезжать с краткосрочными целями в Россию без виз.

Таким образом уже поступила соседняя Белоруссия, дав возможность пятидневного въезда на территорию своей страны с января 2017 года. Возможно, Кремль вновь об этом заставит задуматься чемпионат мира по футболу. Упрощение визового режима для болельщиков на время мундиаля, который в настоящее время проходит в 11 городах РФ, уже называют одним из самых удачных примеров «мягкой силы».