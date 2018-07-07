СМИ: Трамп в обходи протокола говорит с мировыми лидерами по личному телефону

После этого инцидента чиновники стали настаивать на том, чтобы Трамп придерживался федерального закона и проводил все телефонные разговоры с иностранными лидерами через ситуационную комнату и использованием звукозаписывающего оборудования.

По правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультации с высокопоставленными чиновниками, такими как советник по национальной безопасности. Советники и сотрудники администрации также находятся возле президента во время разговора, чтобы быстро дать ему необходимую информацию. Разговор в конечном итоге расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение. Трамп, пишет издание, может обойти эти правила и провести разговор напрямую.