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СМИ: Трамп в обходи протокола говорит с мировыми лидерами по личному телефону
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СМИ: Трамп в обходи протокола говорит с мировыми лидерами по личному телефону 

BFM.RU 18 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Вскоре после вступления в должность президент США Дональд Трамп начал раздавать свой личный номер телефона для связи мировым лидерам в обход закона, из-за чего сотрудникам Белого дома приходилось в шоке восстанавливать ход беседы по воспоминаниям Трампа, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме. Перевод статьи приводит РБК. По данным издания, в апреле прошлого года сотрудники Белого дома не знали о разговоре Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и были поражены, когда чиновники в Канаде опубликовали резюме беседы.
После этого инцидента чиновники стали настаивать на том, чтобы Трамп придерживался федерального закона и проводил все телефонные разговоры с иностранными лидерами через ситуационную комнату и использованием звукозаписывающего оборудования.
По правилам, звонки иностранным лидерам президента США обычно планируются заранее, разрабатывается их сценарий, проводятся консультации с высокопоставленными чиновниками, такими как советник по национальной безопасности. Советники и сотрудники администрации также находятся возле президента во время разговора, чтобы быстро дать ему необходимую информацию. Разговор в конечном итоге расшифровывается, а затем о нем выпускается публичное сообщение. Трамп, пишет издание, может обойти эти правила и провести разговор напрямую.
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