Азербайджан и Армения обсудят карабахский конфликт в Брюсселе

Министры иностранных дел Азербайджана Армении 11 июля обсудят в Брюсселе способы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанский МИД.

Он отметил, что представители стран будут обсуждать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Карабахе.