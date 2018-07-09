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Азербайджан и Армения обсудят карабахский конфликт в Брюсселе
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Азербайджан и Армения обсудят карабахский конфликт в Брюсселе 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Министры иностранных дел Азербайджана и Армении 11 июля обсудят в Брюсселе способы урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на азербайджанский МИД.
"Министр иностранных дел Азербайджанской республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел республики Армения Зограб Мнацаканян… встретятся 11 июля 2018 года в Брюсселе", — сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
Он отметил, что представители стран будут обсуждать переговорный процесс по урегулированию ситуации в Карабахе.
Также, по его словам, во встрече примут участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, а посредниками выступят сопредседатели Минской группы ОБСЕ: Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США).
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта.
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