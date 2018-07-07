В Госдуме прокомментировали возможную попытку Украины взять Крым силой

«Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других», — сказал депутат в интервью RT.

По словам Бальбека, Гриценко, выступая публично, может преследовать свои интересы.

«Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле», — сказал Бальбек.