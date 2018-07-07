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В Госдуме прокомментировали возможную попытку Украины взять Крым силой
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В Госдуме прокомментировали возможную попытку Украины взять Крым силой 

Rambler News Service 20 часов назад
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко о том, что попытка Киева отнять Крым силой может повлечь за собой санкции против Украины.
«Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдет на Крым, он знает лучше других», — сказал депутат в интервью RT.
По словам Бальбека, Гриценко, выступая публично, может преследовать свои интересы.
«Возможно, Гриценко с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны, поэтому и вышел на политическое поле», — сказал Бальбек.
Ранее Гриценко заявил, что если Украина выбрала бы президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, а против Украины введут.
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