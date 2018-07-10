«Партия малого бизнеса России» выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края

"Выдвинут шестой кандидат на досрочные выборы губернатора Алтайского края, он предоставил документы в избирательную комиссию региона. Рабочая группа будет проводить проверку документов. В документах, которые предоставил Сущевский, указано, что он заместитель гендиректора в ООО «Доротея22», главный редактор сетевого издания «Городской портал „вРубцовске.ру“, — сказали в ведомстве.

Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края

Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.