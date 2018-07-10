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«Партия малого бизнеса России» выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края
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«Партия малого бизнеса России» выдвинула кандидата на выборы губернатора Алтайского края 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Амител
БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Кандидатом в губернаторы Алтайского края от «Партии малого бизнеса России» выдвинут редактор интернет-издания города Рубцовска Сергей Сущевский. Он предоставил документы в крайизбирком, сообщили во вторник в ведомстве.
"Выдвинут шестой кандидат на досрочные выборы губернатора Алтайского края, он предоставил документы в избирательную комиссию региона. Рабочая группа будет проводить проверку документов. В документах, которые предоставил Сущевский, указано, что он заместитель гендиректора в ООО «Доротея22», главный редактор сетевого издания «Городской портал „вРубцовске.ру“, — сказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что первой своего кандидата — врио губернатора края Виктора Томенко — выдвинула партия „Единая Россия“, он подал документы в краевой избирком. Партия роста предлагает на пост главы региона председателя регионального отделения Андрея Крылова, ЛДПР — депутата своей фракции в краевом заксобрании Владимира Семенова. Оба они предоставили в избирательную комиссию края необходимые документы. Кандидатом от партии „Яблоко“ выдвинут общественник, председатель товарищества собственников жилья „Октябрьский“ Виктор Рау, от »Справедливой России" впервые в истории региона на выборы губернатора выдвинута женщина — Людмила Суслова.
Возглавлявший регион с 2005 года Александр Карлин ушел в отставку 30 мая. Временно исполняющим обязанности губернатора до выборов был назначен 47-летний Виктор Томенко, работавший до этого и. о. первого замгубернатора — председателя правительства Красноярского края.
Досрочные выборы губернатора в Алтайском крае пройдут 9 сентября.
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