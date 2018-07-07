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Журналист назвал место возможного побега Порошенко
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Журналист назвал место возможного побега Порошенко 

News.ru 20 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент Украины Пётр Порошенко собирается бежать после отставки в Белоруссию. Глава государства готовит себе там «запасной аэродром», пишет в своём блоге украинский журналист Александр Дубинский.
«Сдаётся мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной). По многим признакам, страна, которая может его принять, — это Белоруссия», — считает журналист.
По мнению Дубинского, о тёплых отношениях между украинским президентом и лидером Белоруссии Александром Лукашенко можно судить за счёт выкупа белорусским госбанком дочерней компании «Сбербанка» на Украине.
На сегодняшний день из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины любые операции с акциями российских государственных банков запрещены. При этом, белорусский «Паритетбанк» в скором времени получит разрешение НБУ на покупку, напомнил журналист.
Дубинский считает, что этого вряд ли удалось бы достигнуть без личных договоренностей Порошенко с Лукашенко.
Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, глава государства избирается на пять лет. Нынешний президент Петр Порошенко был избран в 2014 году, набрав 54,7% голосов избирателей.
25 января он заявил, что пока не решил, будет ли участвовать в избирательной кампании, которая начинается осенью этого года. Выборы в Верховную раду Украины 9-го созыва пройдут 27 октября 2019 года.
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