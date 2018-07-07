Журналист назвал место возможного побега Порошенко

«Сдаётся мне, я знаю, куда собирается бежать Порошенко после отставки (добровольной или принудительной). По многим признакам, страна, которая может его принять, — это Белоруссия», — считает журналист.

По мнению Дубинского, о тёплых отношениях между украинским президентом и лидером Белоруссии Александром Лукашенко можно судить за счёт выкупа белорусским госбанком дочерней компании «Сбербанка» на Украине.

На сегодняшний день из-за санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины любые операции с акциями российских государственных банков запрещены. При этом, белорусский «Паритетбанк» в скором времени получит разрешение НБУ на покупку, напомнил журналист.

Дубинский считает, что этого вряд ли удалось бы достигнуть без личных договоренностей Порошенко с Лукашенко.

Очередные президентские выборы на Украине должны состояться 31 марта 2019 года, глава государства избирается на пять лет. Нынешний президент Петр Порошенко был избран в 2014 году, набрав 54,7% голосов избирателей.