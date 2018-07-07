Совфед похвалил украинского политика за здравые мысли

Анатолий Гриценко считает, что силовой захват территорий обернется для Украины санкциями. На этом страна прекратит свое существование.

«Они понимают, что возрождение Украины — экономическое, социальное, политическое — возможно только при условии достижения мира на Украине и при восстановлении нормальных отношений с Россией », — рассказал Сергей Цеков.

По его словам, на Украине есть граждане и политики, «трезво оценивающие обстановку в стране». К таким чиновникам он отнес и Анатолия Гриценко. Он причислил бывшего главу Минобороны Украины к основным переговорщикам по урегулированию конфликта в Донбассе. Также он считает, что благодаря ему можно вывести отношения между двумя странами на новый уровень.

Тем не менее, он напомнил, что украинским чиновникам невыгодно благополучие в стране. Для политиков, которые пришли к власти в результате госпереворота в 2014 году, важны боевые действия в Донбассе. Также они заинтересованы в росте напряженности с Москвой . Только так президент Украины Петр Порошенко и его подчиненные смогут оставаться у власти.

Анатолий Гриценко рассказал, что у Киева есть «неофициальный план» возвращения контроля над Донбассом. Однако осуществить его не удастся: до очередной президентской гонки остался год.