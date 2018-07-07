Совфед похвалил украинского политика за здравые мысли 

Совфед отреагировал на слова экс‐главы Министерства обороны Украины Анатолия Гриценко. Он заявил, что возвращение Республики Крым и Донбасса силой станет причиной краха государства. Об этом сообщило РИА ФАН.
Анатолий Гриценко считает, что силовой захват территорий обернется для Украины санкциями. На этом страна прекратит свое существование.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков отметил, что к украинским политикам возвращается здравый смысл. По его словам, чиновники начинают реально оценивать ситуацию.
«Они понимают, что возрождение Украины — экономическое, социальное, политическое — возможно только при условии достижения мира на Украине и при восстановлении нормальных отношений с Россией», — рассказал Сергей Цеков.
По его словам, на Украине есть граждане и политики, «трезво оценивающие обстановку в стране». К таким чиновникам он отнес и Анатолия Гриценко. Он причислил бывшего главу Минобороны Украины к основным переговорщикам по урегулированию конфликта в Донбассе. Также он считает, что благодаря ему можно вывести отношения между двумя странами на новый уровень.
Тем не менее, он напомнил, что украинским чиновникам невыгодно благополучие в стране. Для политиков, которые пришли к власти в результате госпереворота в 2014 году, важны боевые действия в Донбассе. Также они заинтересованы в росте напряженности с Москвой. Только так президент Украины Петр Порошенко и его подчиненные смогут оставаться у власти.
Анатолий Гриценко рассказал, что у Киева есть «неофициальный план» возвращения контроля над Донбассом. Однако осуществить его не удастся: до очередной президентской гонки остался год.