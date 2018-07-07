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Главы МИД России и Китая признали необходимость соблюдать СВПД
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Главы МИД России и Китая признали необходимость соблюдать СВПД 

РИА Новости 22 часа назад
Фото: РИА Новости
ПЕКИН, 7 июл — РИА Новости. Главы МИД РФ и Китая Сергей Лавров и Ван И на встрече в Вене единогласно признали необходимость соблюдать соглашение по иранской ядерной программе, защищать международные правила и законные интересы всех стран, говорится в опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства заявлении.
"Относительно иранской ядерной проблемы главы внешнеполитических ведомств двух стран единогласно признали необходимость соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий по (иранской ядерной проблеме — ред.), защищать международные правила и законные интересы всех стран", — говорится в заявлении ведомства.
Главы МИД двух стран подчеркнули, что «Китай и Россия намерены прикладывать совместные усилия для того, чтобы министерская встреча (по иранской ядерной сделке — ред.) послала четкий политический сигнал и принесла конструктивные результаты».
В пятницу в Вене состоялось министерское заседание стран-участниц иранской ядерной сделки.
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