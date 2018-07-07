МИД обратился к международному сообществу по Сирии

МИД России призывает международное сообщество присоединиться к российско-сирийским усилиям по вопросу разминирования в Сирии.
Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
«Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счёте способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны», — отмечается в сообщении.
В начале июня глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил странам СНГ принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.