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МИД обратился к международному сообществу по Сирии
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МИД России призывает международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии 

RT на русском 7 июля 2018
Фото: ТАСС
МИД России призывает международное сообщество присоединиться к российско-сирийским усилиям по вопросу разминирования в Сирии.
Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.
«Призываем международное сообщество активно присоединиться к российско-сирийским усилиям на этом направлении и оказать соответствующую финансовую и техническую поддержку, которая в конечном счёте способствовала бы созданию достойных и безопасных условий для возвращения миллионов сирийцев в свои дома и восстановления страны», — отмечается в сообщении.
В начале июня глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил странам СНГ принять участие в налаживании мирной жизни в Сирии.
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